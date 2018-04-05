Девушка, работавшая в организации продавцом-консультантом, пользуясь служебным положением, присваивала мобильные телефоны, принадлежащие организации...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Тверскому району задержали 19-летнюю девушку по подозрению в присвоении чужого имущества.В территориальный отдел полиции обратился сотрудник службы безопасности организации, занимающейся розничной продажей оборудования электросвязи. Мужчина сообщил о пропаже нескольких мобильных телефонов, принадлежащих организации. Общий материальный ущерб составил свыше 250 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую.Как было установлено, девушка, работавшая в данной организации продавцом-консультантом, пользуясь служебным положением, присваивала мобильные телефоны, принадлежащие организации, и распоряжалась ими по своему усмотрению.Отделом дознания ОМВД России по Тверскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61