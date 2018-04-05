Насколько адекватна в настоящее время ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних? Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».
Сто лет изоляции
Насколько адекватна в настоящее время ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних? Этому аспекту были посвящены парламентские слушания, организованные Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. По мнению членов рабочей группы, действующее уголовное законодательство слишком мягко подходит к наказанию за этот вид преступлений. Сейчас срок лишения свободы за подобные посягательства предусматривает очень большой разброс – от трёх месяцев до семи лет, и преступники, решившиеся на растление детей, по мнению участников обсуждения, зачастую надеются на минимальное наказание. Для решения этой проблемы предлагаются следующие новации: прекращение практики применения условного осуждения, условно-досрочного освобождения и амнистии в отношении лиц, совершивших преступления сексуального характера против несовершеннолетних с 14 до 16 лет, а также пожизненное лишение свободы.
Нужно обманывать клиентов? Согласны!
По такому принципу подбирался персонал ряда крупных автосалонов в Санкт-Петербурге. Реклама по всему городу, сулившая хорошую скидку, красочные сайты в Интернете, служба поддержки – всё это было призвано заморочить голову потенциальному покупателю. А в итоге – применение методов психологического воздействия при заключении договора, кредит на кабальных условиях, и как результат - безальтернативное приобретение более дорогого автомобиля с переплатой в сотни тысяч рублей… Разоблачению злоумышленников предшествовала длительная оперативная разработка.
«Он был строгим, но заботливым отцом»
О той непростой эпохе, когда генерал армии Виктор Фёдорович Ерин возглавлял Министерство внутренних дел Российской Федерации написано множество научно-исторических трудов. А вот каким он был человеком в жизни, что чувствовал, чем увлекался, какие черты характера ему были присущи, часто оставалось за кадром. Об этом знают лишь родные, друзья и сослуживцы, те, кто долгое время находился рядом с ним. Своими воспоминаниями об отце с читателями газеты «Щит и меч» поделился его сын – Леонид Ерин.
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