Насколько адекватна в настоящее время ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних? Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Сто лет изоляцииНасколько адекватна в настоящее время ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних? Этому аспекту были посвящены парламентские слушания, организованные Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. По мнению членов рабочей группы, действующее уголовное законодательство слишком мягко подходит к наказанию за этот вид преступлений. Сейчас срок лишения свободы за подобные посягательства предусматривает очень большой разброс – от трёх месяцев до семи лет, и преступники, решившиеся на растление детей, по мнению участников обсуждения, зачастую надеются на минимальное наказание. Для решения этой проблемы предлагаются следующие новации: прекращение практики применения условного осуждения, условно-досрочного освобождения и амнистии в отношении лиц, совершивших преступления сексуального характера против несовершеннолетних с 14 до 16 лет, а также пожизненное лишение свободы.Нужно обманывать клиентов? Согласны!По такому принципу подбирался персонал ряда крупных автосалонов в Санкт-Петербурге. Реклама по всему городу, сулившая хорошую скидку, красочные сайты в Интернете, служба поддержки – всё это было призвано заморочить голову потенциальному покупателю. А в итоге – применение методов психологического воздействия при заключении договора, кредит на кабальных условиях, и как результат - безальтернативное приобретение более дорогого автомобиля с переплатой в сотни тысяч рублей… Разоблачению злоумышленников предшествовала длительная оперативная разработка.«Он был строгим, но заботливым отцом»О той непростой эпохе, когда генерал армии Виктор Фёдорович Ерин возглавлял Министерство внутренних дел Российской Федерации написано множество научно-исторических трудов. А вот каким он был человеком в жизни, что чувствовал, чем увлекался, какие черты характера ему были присущи, часто оставалось за кадром. Об этом знают лишь родные, друзья и сослуживцы, те, кто долгое время находился рядом с ним. Своими воспоминаниями об отце с читателями газеты «Щит и меч» поделился его сын – Леонид Ерин.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 13, а также на интернет-странице издания.