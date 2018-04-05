Злоумышленники, используя счета фиктивных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, совершали незаконные банковские операции...

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники, используя счета фиктивных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, причисленные клиентам на счета «фирм-однодневок», обналичивались за вычетом комиссионного вознаграждения. Доход от противоправной деятельности составил около 15 млн рублей.По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями задержаны 5 участников организованной группы в возрасте от 30 до 49 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Полицейскими проведено 5 обысков в жилищах и офисах подозреваемых на территории города Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26