Светодиодные фары - это нынешний этап развития головной оптики, пришедший на смену некогда популярному ксенону. Они более энергоэффективны и при этом светят лучше, работая на безопасность. Однако, по мнению некоторых организаций, именно с безопасностью у такой оптики все не так гладко.

Светодиодные фары - это нынешний этап развития головной оптики, пришедший на смену некогда популярному ксенону. Они более энергоэффективны и при этом светят лучше, работая на безопасность. Однако, по мнению некоторых организаций, именно с безопасностью у такой оптики все не так гладко.