Светодиодные фары - это нынешний этап развития головной оптики, пришедший на смену некогда популярному ксенону. Они более энергоэффективны и при этом светят лучше, работая на безопасность. Однако, по мнению некоторых организаций, именно с безопасностью у такой оптики все не так гладко.
<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-svetodiodnye-fary-priznany-opasnymi.html" target="_blank">Светодиодные фары признаны опасными</a> - Светодиодные фары - это нынешний этап развития головной оптики, пришедший на смену некогда популярному ксенону. Они более энергоэффективны и при этом светят лучше, работая на безопасность. Однако, по мнению некоторых организаций, именно с безопасностью у такой оптики все не так гладко.
[url=http://33live.ru/novosti/05-04-2018-svetodiodnye-fary-priznany-opasnymi.html]Светодиодные фары признаны опасными[/url] - Светодиодные фары - это нынешний этап развития головной оптики, пришедший на смену некогда популярному ксенону. Они более энергоэффективны и при этом светят лучше, работая на безопасность. Однако, по мнению некоторых организаций, именно с безопасностью у такой оптики все не так гладко.