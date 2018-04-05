Пятилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенка Саша, которого они трогательно зовут Гном Гномыч, сообщил о методах воспитания в семье. Он рассказал, как на самом деле его наказывают родители.

Пятилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенка Саша, которогоони трогательно зовут Гном Гномыч, сообщил о методах воспитания в семье. Онрассказал, как на самом деле его наказывают родители.После того, как Яна Рудковская призналасьв интервью, что использует в воспитательных целях ремень и закрывает малыша втемной комнате, на нее обрушилась волна критики от обывателей и мировых СМИ. Самнаследник звездных родителей прокомментировал случившееся 5 апреля.На одном из новых видео, записанныхво время фотосессии, Яна говорит Саше, что в Сети обсуждают то, что родителиего бьют. "Вы шутите?", – удивленно переспрашивает мальчик маму. Кроме того,вскоре он отрицательно мотает головой, когда продюсер спрашивает у него, бил лиего Евгений Плющенко или кто-то другой.Также на странице малыша в соцсетипоявилось и другое видео. Там Саша вновь говорит, что родители его не бьют. Поего словам, родители никогда не поднимали на него руку. "Это не правда. Но,когда я плохо себя веду, знаю, что есть темная комната, тряпка и ремень. Менятолько в темной комнате закрывали на десять минут. Я боюсь темную комнату —вдруг там мумия или зомби окажется, и меня никто не спасет", – поделился ГномГномыч.Ранее Daily Mail опубликовал материал под заголовком "Российскаямиллионерша призналась, что избивает сына-вундеркинда ремнем и запираетв темном шкафу, чтобы он "стал лучшим фигуристом в мире". В своюочередь Рудковская обратилась к критикам и попросила не преувеличиватьдействительность. Она заявила, что просто хочет вырастить из младшего сына настоящего чемпиона и мужчину.Материал дополняется