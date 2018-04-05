Новейший российский танк Т-90М пойдет в войска с кондиционером. Раньше этой опции ни в одной подобной отечественной бронемашине не было. Климатическая установка состоит сразу из нескольких блоков. Они включаются и выключаются независимо друг от друга, и таким образом регулируют температуру в боевом отделении танка.

Новейший российский танк Т-90М пойдет в войска с кондиционером. Раньше этой опции ни в одной подобной отечественной бронемашине не было. Климатическая установка состоит сразу из нескольких блоков. Они включаются и выключаются независимо друг от друга и таким образом регулируют температуру в боевом отделении танка. Как говорят разработчики, нужно всего 30 минут, чтобы создать комфортные условия для экипажа Т-90М, пишет агентство "Интерфакс".Между тем информация о Т-90М пока довольно скудная. Специалисты "Уралвагонзавода" рассказали, что танк получил новые башню и систему управления огнем. Также на бронемашину установили современный автомат сопровождения цели и тепловизор.Броня танка стала прочнее. Т-90М оснащен новой динамической защитой, которая способна остановить противотанковую ракету или гранату РПГ, и к тому же проста в обслуживании.Кстати, в начале сентября прошлого года в сети появились фото Т-90М. Они были сделаны на полигоне под Лугой, что в Ленинградской области. На снимках хорошо видно, что у танка появились мягкие сетчатые экраны, которые прикрывают погон башни. Плюс двигатель прикрыт противокумулятивными решетками.Помимо этого, на одной из фотографий можно рассмотреть тактико-технические характеристики Т-90М. Масса танка – 46,5 тонн, максимальная скорость – 69 километров в час. Запас топлива – на 550 километров. Вооружение практически стандартное для российской тяжелой бронетехники: 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, спаренный с ней пулемет Калашникова и тяжелый пулемет "Утес". Последний, кстати, управляется дистанционно.