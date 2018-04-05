Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались. Об этом сообщается в соцсетях артистки.

Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались. Об этом сообщается в соцсетяхартистки.Тарасова откровенно написала в своем Instagram: "Друзья! Дабы избежать лишних разговорови неправильных выводов, мы с Сербом хотим напрямую поделиться важной исокровенной для нас новостью. К сожалению, после полутора лет совместной жизни,мы приняли решение расстаться. Это случилось из-за бешеных графиков ипостоянных разъездов. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, носложилось так, что этих минут стало не хватать". Ниже девушка добавила, что несмотряна разрыв, они навсегда останутся друг для друга добрыми друзьями.Поклонники актрисы очень расстроились от такой неожиданнойновости. "Нувот! Думала у вас это надолго, вы были любимой и красивой парой. Действительно,очень грустно", "Артистам сложно сохранить отношения и вообще создать семью...оченьжаль", "вы с Аглаей были для меня идеалом любви. Я надеялась на вашу свадьбу",– горевали в комментариях фанатызвездной парочки.Молодые люди начали встречаться полтора года назад. Актеров объединиласовместная работа над фильмом "Лед". В конце прошлого года пара впервые задолгое время появилась вместе напублике. Поговаривали, что дело идет к свадьбе. Звезда познакомила жениха сознаменитой мамой – актрисой Ксенией Раппопорт.Добавим, что ради российской актрисы сербский артистрасстался с моделью Сашей Лусс. Несмотря на страсть, Аглая и Милош столкнулисьс массой трудностей, когда начали жить вместе. Прежде всего, возник языковойбарьер. Ради любимого россиянке пришлось выучить сербский.