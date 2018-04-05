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<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-top-po-pozharnoj-nebezopasnosti.html" target="_blank">ТОП по пожарной «небезопасности»</a> - Отчитались о проверках противопожарной безопасности. Руководство областной прокуратуры и регионального МЧС подвело предварительные итоги рейдов по торговым комплексам и кинотеатрам. Напомню, такие массовые проверки связаны с мартовской трагедией в Кемерово, где во время пожара в торговом центре погибло 64 человека, большинство из них дети. Пока в нашей области проверили 149. Какие внесены в чёрный список, и что будет с нарушителями? Расскажет Никита Королёв.