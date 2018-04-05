Отчитались о проверках противопожарной безопасности. Руководство областной прокуратуры и регионального МЧС подвело предварительные итоги рейдов по торговым комплексам и кинотеатрам. Напомню, такие массовые проверки связаны с мартовской трагедией в Кемерово, где во время пожара в торговом центре погибло 64 человека, большинство из них дети. Пока в нашей области проверили 149. Какие внесены в чёрный список, и что будет с нарушителями? Расскажет Никита Королёв.
05.04.2018
Отчитались о проверках противопожарной безопасности. Руководство областной прокуратуры и регионального МЧС подвело предварительные итоги рейдов по торговым комплексам и кинотеатрам. Напомню, такие массовые проверки связаны с мартовской трагедией в Кемерово, где во время пожара в торговом центре погибло 64 человека, большинство из них дети. Пока в нашей области проверили 149. Какие внесены в "чёрный список", и что будет с нарушителями? Расскажет Никита Королёв.