Исследователи пришли к выводу, что курильщики потребляют более плотную по количеству калорий на грамм пищу, чем те, кто никогда не курил или завязал с вредной привычкой. У такой реакции организма на сигареты может быть нескольких причин.

Исследователи пришли к выводу, что курильщики потребляют более плотную по количеству калорий на грамм пищу, чем те, кто никогда не курил или завязал с вредной привычкой. У такой реакции организма на сигареты может быть нескольких причин.Ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, чтоэнергетическая ценность еды, которую потребляет человек, зависит от того, курит онили нет. Так, курящие участники эксперимента поглощают порядка 2,02килокалорий на один грамм еды, при этом те, кто никогда не курил, – всего1,79, пишет .Эксперты подчеркнули, что курильщикам следует обратить особое внимание на качество принимаемой пищи, ведь с учетом того, что они в целом едят меньше, их еда может содержать гораздо больше жиров и углеводов, сообщил телеканал .Чувство голода при курении может быть вызвано активизацией работы сердечно-сосудистой системы из-за сужения сосудов, которая, в свою очередь, провоцирует выброс энергии и ее расход. Никотин также действует и на желудок, вызывая увеличение секреции желудочного сока. Это приводит к усилению работы пищеварения и вызывает ощущение, что все время хочется есть. Возможной причиной чувства голода является и стресс, так как это условный рефлекс, и напряжение, связанное с ним, часто снимается "заеданием" неприятностей и искусственным расслаблением с помощью никотина.Таким образом, стимулирующее влияние табака на активную выработку желудочного сока вызывает раздражение желудка, что способствует активизации работы пищеварения и появлению аппетита, который заглушается употреблением большого количества пищи. Все эти реакции организма приводят к увеличению массы тела и ожирению, о вреде которого врачи говорят не меньше, чем о пагубном влиянии курения.