В США арестовали 39-летнюю Кортни Альфред. Это произошло после того, как один из ее учеников показал полиции их секс-видео.

В США арестовали 39-летнююКортни Альфред. Это произошло после того, как один из ее учеников показалполиции их секс-видео.Педагогу из Огайо было предъявлено обвинение вдействиях сексуального характера с несовершеннолетним. Роман с подростком Кортнизакрутила в 2016 году.Школьник рассказал, что женщина якобы платила ему заих отношения, чтобы он держал их в секрете, сообщает Daily Star. Стражампорядка удалось найти развратную учительницу по татуировке, которую они заметилиу женщины на видео.Подросток рассказал,что их отношения длились несколько месяцев. Все началось с их поцелуя, которыйпроизошел в спортивном зале. Инициатива исходила от Кортни. Именно онапредложила парнишке встречаться в ее фургоне.По словам школьника, преподавательницадавала ему деньги, чтобы он ничего не говорил об их связи. Сама женщинаопровергает эту информацию.Отметим, в США нередкислучаи интимных отношений педагогов с учениками. Большой общественный резонансполучило дело о растлении 30-летней учительницей Дженнифер Фитчер трехнесовершеннолетних школьников, которым на тот момент было по 17 лет. Один изтаких контактов закончился беременностью Фитчер, которую она прервала.Преподавательница осуждена на 22 года тюрьмы.