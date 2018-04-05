Историческое воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и продолжающееся строительство моста через Керченский пролив по-прежнему не дает покоя украинскому руководству. В Киеве судорожно пытаются придумать очередную подлость, чтобы насолить Москве, а заодно и жителям полуострова. А после громогласно объявить на весь мир, что вот уже совсем скоро Крым вернется в ридну неньку. На сей раз Украина пошла на банальное рейдерство: российское судно Норд было захвачено в водах Азовского моря, а членам экипажа грозит тюремное заключение.

Историческое воссоединение Крыма с Россией в 2014 годуи продолжающееся строительство моста через Керченский пролив по-прежнему недает покоя украинскому руководству. В Киеве судорожно пытаются придуматьочередную подлость, чтобы насолить Москве, а заодно и жителям полуострова. Апосле громогласно объявить на весь мир, что вот уже совсем скоро Крым вернетсяв "ридну неньку". На сей раз Украина пошла на банальное рейдерство:российское судно "Норд" было захвачено в водах Азовского моря, ачленам экипажа грозит тюремное заключение.Крымский рыболовецкий траулер "Норд" былзахвачен 25 марта, а спустя пять дней переправлено в украинский порт Бердянск.На борту находились 10 человек, все они являются гражданами России. Однакопаспорта у них отобрали, мотивировав тем, что моряки якобы не подали документыдля смены гражданства в соответствующие органы Незалежной."Неужели наша "верхушка" перешла от слов к делу?Отчаявшись вернуть территорию полуострова целиком, они решили вернуть ее почастям. Начали они с "русских" украинцев", – комментирует ситуациюукраинское издание "Корреспондент.net". Вот только зачем сажать экипаж втюрьму, когда можно забрать российские паспорта, выдать украинские и пустить наУкраину. "Пусть живут себе на Родине припеваючи. У нас то не то, что вРоссии. Зарплаты – хоть каждые выходные на Бали летай, пенсии – ни в чем себене отказывай, а медицина и того лучше – каждый день новые лекарства изобретают…от похмелья", – иронизирует газета.А если серьезно, то очевидно, что на такой шагукраинские власти пошли от банального отчаяния. С каждым днем украинскоеполитическое руководство убеждается, что Крыма им не видать как своихсобственных ушей. Киев периодически выступает с нелепыми инициативами, которыеякобы помогут приблизить возвращение полуострова.Главная кость в горле украинского руководства -Крымский мост. Продолжающееся строительство масштабного объекта все большеотдаляет полуостров от Незалежной. И чем ближе ввод в эксплуатацию, тем болееистеричные крики раздаются из Киева.В экспертном сообществе при этом отмечают, чтоукраинское недовольство строительством моста фактически говорит о том, что вукраинском руководстве признали существование Керченского моста в качествеобъективной действительности. Ведь ранее в Киеве упорно заявляли, что мостневозможно построить из-за повышенной сейсмической активности в районе Керченскогопролива.Первая очередь Крымского моста будет открыта уже в маеэтого года – на полгода раньше срока. Сначала заработает автомобильная часть, апозже будет введена в эксплуатацию железнодорожная. На днях было проведенотестовое включение наружного освещения на пролетах моста. Таким образом, работына нем входят в финальную стадию, остались лишь небольшие штрихи к общемупортрету.И чем ближе открытие моста, тем хуже ситуация дляукраинского руководства. В Киеве осознают, что запуск движения по нему будетозначать окончание процесса воссоединения полуострова с Россией. А раз так, тона Украину он больше никогда не вернется.Это станет тяжелейшим ударом для Киева, которыйпериодически заявляет о скором возвращении Крыма. Какую песню запоет президентПетр Порошенко и его окружение после того, как первый автомобиль с ветеркомпромчится с Тамани до Керчи? Думается, что далеко не самую веселую.К тому же на украинское руководство наседают местныерадикалы, которые требуют решить вопрос с Крымом чуть ли не военным путем.Активизировались и так называемые крымскотатарские активисты, требующиесоздания их автономии в Крыму.Окончательный разрыв полуострова с Украиной станетконцом надежд руководства Незалежной, покажет всему миру, что Россия и Крымвместе теперь уже навсегда. Это и не нравится политикам в Киеве. Поэтому они ирвут волосы на своих головах, изрядно поседевших за последние годы.