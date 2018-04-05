Историческое воссоединение Крыма с Россией в 2014 году
и продолжающееся строительство моста через Керченский пролив по-прежнему не
дает покоя украинскому руководству. В Киеве судорожно пытаются придумать
очередную подлость, чтобы насолить Москве, а заодно и жителям полуострова. А
после громогласно объявить на весь мир, что вот уже совсем скоро Крым вернется
в ридну неньку. На сей раз Украина пошла на банальное рейдерство:
российское судно Норд было захвачено в водах Азовского моря, а
членам экипажа грозит тюремное заключение.
Историческое воссоединение Крыма с Россией в 2014 году
и продолжающееся строительство моста через Керченский пролив по-прежнему не
дает покоя украинскому руководству. В Киеве судорожно пытаются придумать
очередную подлость, чтобы насолить Москве, а заодно и жителям полуострова. А
после громогласно объявить на весь мир, что вот уже совсем скоро Крым вернется
в "ридну неньку". На сей раз Украина пошла на банальное рейдерство:
российское судно "Норд" было захвачено в водах Азовского моря, а
членам экипажа грозит тюремное заключение.
Крымский рыболовецкий траулер "Норд" был
захвачен 25 марта, а спустя пять дней переправлено в украинский порт Бердянск.
На борту находились 10 человек, все они являются гражданами России. Однако
паспорта у них отобрали, мотивировав тем, что моряки якобы не подали документы
для смены гражданства в соответствующие органы Незалежной.
"Неужели наша "верхушка" перешла от слов к делу?
Отчаявшись вернуть территорию полуострова целиком, они решили вернуть ее по
частям. Начали они с "русских" украинцев", – комментирует ситуацию
украинское издание "Корреспондент.net". Вот только зачем сажать экипаж в
тюрьму, когда можно забрать российские паспорта, выдать украинские и пустить на
Украину. "Пусть живут себе на Родине припеваючи. У нас то не то, что в
России. Зарплаты – хоть каждые выходные на Бали летай, пенсии – ни в чем себе
не отказывай, а медицина и того лучше – каждый день новые лекарства изобретают…
от похмелья", – иронизирует газета.
А если серьезно, то очевидно, что на такой шаг
украинские власти пошли от банального отчаяния. С каждым днем украинское
политическое руководство убеждается, что Крыма им не видать как своих
собственных ушей. Киев периодически выступает с нелепыми инициативами, которые
якобы помогут приблизить возвращение полуострова.
Главная кость в горле украинского руководства -
Крымский мост. Продолжающееся строительство масштабного объекта все больше
отдаляет полуостров от Незалежной. И чем ближе ввод в эксплуатацию, тем более
истеричные крики раздаются из Киева.
В экспертном сообществе при этом отмечают, что
украинское недовольство строительством моста фактически говорит о том, что в
украинском руководстве признали существование Керченского моста в качестве
объективной действительности. Ведь ранее в Киеве упорно заявляли, что мост
невозможно построить из-за повышенной сейсмической активности в районе Керченского
пролива.
Первая очередь Крымского моста будет открыта уже в мае
этого года – на полгода раньше срока. Сначала заработает автомобильная часть, а
позже будет введена в эксплуатацию железнодорожная. На днях было проведено
тестовое включение наружного освещения на пролетах моста. Таким образом, работы
на нем входят в финальную стадию, остались лишь небольшие штрихи к общему
портрету.
И чем ближе открытие моста, тем хуже ситуация для
украинского руководства. В Киеве осознают, что запуск движения по нему будет
означать окончание процесса воссоединения полуострова с Россией. А раз так, то
на Украину он больше никогда не вернется.
Это станет тяжелейшим ударом для Киева, который
периодически заявляет о скором возвращении Крыма. Какую песню запоет президент
Петр Порошенко и его окружение после того, как первый автомобиль с ветерком
промчится с Тамани до Керчи? Думается, что далеко не самую веселую.
К тому же на украинское руководство наседают местные
радикалы, которые требуют решить вопрос с Крымом чуть ли не военным путем.
Активизировались и так называемые крымскотатарские активисты, требующие
создания их автономии в Крыму.
Окончательный разрыв полуострова с Украиной станет
концом надежд руководства Незалежной, покажет всему миру, что Россия и Крым
вместе теперь уже навсегда. Это и не нравится политикам в Киеве. Поэтому они и
рвут волосы на своих головах, изрядно поседевших за последние годы.