Женщина, которой ошибочно ввели формалин в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска, 5 марта скончалась в Федеральном медицинском центре имени А.И. Бурназяна в Москве.

Женщина, которой ошибочно ввели формалин в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска, 5 апреля скончалась в Федеральном медицинском центре имени А.И. Бурназяна в Москве.Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.Отмечается, что врачи центра сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, она пришла в сознание, но, к сожалению, спасти ее не удалось."Я приношу глубокие соболезнования близким погибшей", —в пресс-службе передали слова министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова.Он подчеркнул, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил правительству региона взять на себя все расходы по доставке тела женщины в Ульяновск и организации похорон.Близким и родственникам погибшей также будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая.Сотрудники больницы, допустившую врачебную ошибку, будут уволены по статье, а их руководителям объявлен выговор с наложением "меры материальной ответственности", — сообщили в пресс-службе.Все материалы служебной проверки переданы в следственное управление Следственного комитета России по Ульяновской области, где возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.15 марта вместо физраствора во время плановой операции 28-летней пациентке в брюшную полость был по ошибке введен формалин. Обнаружив это, медики срочно промыли желудок женщине. 16 марта ее перевели в Ульяновскую областную клиническую больницу, а затем для наиболее эффективного курса лечения пациентка была транспортирована в Москву, в Федеральный медицинский центр имени А.И. Бурназяна.Это не первый случай, когда врачи допускают ошибку, вводя пациентам вместо физраствора формалин.В январе 2013 года в родильном отделении Электростальской городской больницы 35-летней беременной женщине ввели раствор для бальзамирования трупов, в результате чего она не только лишилась ребенка, но и осталась инвалидом.В феврале 2014 года в Екатеринбурге 4-летний мальчик скончался после того, как медсестра сделала ему клизму с формалином. Другой 7-летний пациент до сих пор восстанавливает здоровье. Две медсестры, виновные в трагедии, были приговорены к лишению свободы на два года и четыре месяца.