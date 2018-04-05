Полицейские рассказали школьникам об опасности вредных зависимостей, а также разъяснили ответственность за их потребление...

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по району Бибирево подполковник полиции Балакина Наталья совместно с оперуполномоченным окружного Отдела по контролю за оборотом наркотиков лейтенантом полиции Мусатовой Оксаной в рамках операции «Дети России» провели профилактическую акцию «Право знать» для учеников ГБОУ «Школа Глория».Участниками встречи стали ученики старших классов – именно в этом возрасте многие пробуют первую в жизни сигарету и алкоголь. Зачастую пристрастие к табаку и спиртному может привести к употреблению наркотических средств.Полицейские рассказали школьникам об опасности вредных зависимостей, а также разъяснили ответственность за их потребление.Ребятам показали фильм «Скажи наркотикам НЕТ», который никого не мог оставить равнодушным. С экрана ребятам были продемонстрированы искалеченные судьбы людей, кто встал на этот путь и прошел все круги наркотического ада.После окончания лекции школьники признались, что встреча со специалистами была интересной. Многие подростки всерьез задумались о том, какой риск для жизни и здоровья несут вредные привычки.Пресс-служба УВД по СВАО(495)616-06-29