Старинный особняк А.К. Поливанова в центр Москвы, где проходят показы одной из самых ярких премьер сезона – Дом 19|07 – не просто новое театральное пространство Москвы. Это еще и одно из самых таинственных строений в столице. С виду одноэтажный особняк изнутри оказывается просторным трехэтажным зданием. Полностью деревянный, построенный в начале XIX века, он умудрился пережить два пожара и уцелеть. А актеры, занятые в спектакле Дом 19|07 регулярно слышат в его стенах пение несуществующей женщины…

Старинныйособняк А.К. Поливанова в центр Москвы, где проходят показы одной из самыхярких премьер сезона – "Дом 19|07" – не просто новое театральноепространство Москвы. Это еще и одно из самых таинственных строений в столице. Свиду одноэтажный особняк изнутри оказывается просторным трехэтажным зданием.Полностью деревянный, построенный в начале XIX века, он умудрился пережить двапожара и уцелеть. А актеры, занятые в спектакле "Дом 19|07" регулярнослышат в его стенах пение несуществующей женщины…Самаже постановка – явление необычное для избалованной премьерами театральнойМосквы. Все приходящие на спектакль зрители делятся на три группы и получают навходе маски разных цветов. Путешествуя по Дому тремя разными маршрутами, всегруппы в итоге сходятся в одной точке. Но в момент, когда начинается обсуждениеувиденного, выясняют, что каждая из групп видела три разных спектакля. В чемсекрет?КорреспондентыDni.Ru развели трех актеров Сергея Сорокина, Ольгу Реутову и Андрея Школдыченко по разным комнатам особняка ипопросили их ответить на одни и те же вопросы о спектакле.В обычном театре естькулисы, за которыми актеры меняют костюмы и настраиваются на выход на сцену. Вособняке Поливанова, где проходят показы спектакля в иммерсивном формате Дом1907, актеры постоянно на виду у зрителей. Как вам удается на протяжении двухчасов существовать в образе, находясь лицом к лицу со зрителями?СергейСорокин: В иммерсивном спектакле чаще происходят нестандартные ситуации, накоторые актеры должны молниеносно среагировать. Я постоянно продумываю всенюансы жизни, характера, особенности поведения своего героя, чтобы понять, какбы он мог реагировать на ту или иную ситуацию. Конечно, все предусмотретьневозможно, так как реакция на происходящее и поведение зрителей всегда разные,но постоянная работа над образом персонажа очень в этом помогают. Мне, какактеру, такая работа доставляет, возможно, даже больше удовольствия.ОльгаРеутова: У меня день спектакля расписан поминутно. Я люблю прийти в усадьбураньше всех. Для меня очень важен этот промежуток времени, когда я могу побытьодна, настроиться на спектакль. Сначала, кажется, что еще так много времени доначала, но все знают, что время в этом Доме бежит совершенно по-иному. Обычно яначинаю с распевки, это очень интимный процесс для меня, своеобразный разговорс собой, и уже потом – грим, костюм, реквизит. Как удается существовать вобразе? Не знаю... Да и не хочу анализировать! Я прыгаю как в речку, а дальшенадо просто плыть!)АндрейШколдыченко: Лично мне нахождение в непосредственной близости со зрителемпомогает. Ведь в театре как? Всегда есть вероятность выйти из образа, если тебякто-то отвлечет, когда между сценами заходишь за кулисы. Здесь же в течениенескольких часов у нас нет на это права. Сцена в иммерсивном спектакле – весьособняк. И как раз атмосфера Дома помогает существовать в образе на протяжениивсего спектакля.В спектакле естьсцены, когда артисты буквально разговаривают со стоящими рядом зрителями.Происходили ли какие-то курьезы в этот момент? Может быть, кто-то не совсемадекватно реагировал на происходящее?С.С.:Конечно, курьезы случаются! Иммерсивный формат предполагает, что у зрителейесть определенная свобода перемещения в ходе спектакля. Но в нашем Доме естьнесколько не очень просторных комнат, в которых происходят интересныепластические истории. И если зрители распределяются по комнате не оченькомпактно, то мизансцены приходится менять буквально на ходу. В драматическихсценах это не страшно, а вот в пластических – довольно непросто. В этих случаяхочень важную роль играет взаимодействие со своим партнером по сцене, пониманиес полувзгляда.О.Р.:Еще в процессе репетиций, я очень переживала за реакцию зрителей в некоторыхсценах. Тогда мы могли лишь строить некоторые предположения. Но спектакли сучастием гостей расставили все по своим местам. Когда напрямую взаимодействуешьсо зрителем, сразу находятся пути разрешения различных ситуаций. И, Слава Богу,к нам приходят адекватные и воспитанные зрители. Я обращаю внимание на ихреакцию в различных сценах, и в зависимости от этого выстраиваю свои дальнейшиедействия. Выбираю, к кому из зрителей я могу обратиться с вопросом, кого могувовлечь в свою игру. Очень ценю те моменты, когда я чувствую зрительскую отдачуи вовлеченность в происходящее, потому что для артиста это очень важно.А.Ш.:Я бы сказал, что зрители больше помогают. К примеру, у меня есть сцена вспектакле, где я пишу письмо. Естественно, в лучших традициях 1907 года, пером.И в самый нужный момент перо ломается. А писать письмо нужно. Такие случаи –своеобразный вызов артисту, ведь нам нужно быстро среагировать на предложенныеобстоятельства или на реакцию публики. Благо, в моем случае один добрый зрительпредложил мне ручку. Вроде бы все хорошо, но ведь и на такую помощь нужнобыстро среагировать, ведь в 1907 году шариковых ручек известного современногобренда не было. Поэтому все курьезы в иммерсивном театре я всегда рассматриваюкак возможность для моментальной импровизации, и это очень круто.История особнякаПоливанова полна мистических тайн. Что-то необычное случалось лично с вами вэтом доме?С.С.:Еще в репетиционный период мы проводили в усадьбе съемку для спектакля. Былаглубокая ночь. Нас было несколько человек. Сняв очередной кадр, мы отвлеклись,начали шутить, болтать. В это время кто-то обратил внимание на экранфотоаппарата, где был зафиксирован последний кадр с отчетливым перевернутым изображениеммолодой девушки! Тогда было реально не по себе. С тех пор я продолжаю верить вдух Белой Дамы. Если в Доме что-то теряется, надо попросить ее вернуть, и вещьтут же найдется. Проверено неоднократно.О.Р.:Не знаю, мистика это или стечение обстоятельств, но параллельно премьере "Дома19|07" я готовилась к премьере еще одного значимого для меня проекта. И так сложилось,что эти два спектакля выпускались в одни и те же числа. Я очень переживала поэтому поводу, но ничего не могла изменить. А потом я вспомнила о призракеженщины, которая, как говорят, обитает в этом Доме. Вы будете смеяться, но отбезысходности я обратилась к ней за помощью, потому что для меня было крайневажно отыграть обе премьеры. Не поверите, но буквально на следующий день, всечудесным образом само собой разрешилось. Я не настаиваю на том, что этомистика, возможно, так сложились обстоятельства, но верить нужно. С каждымслучается то, во что он верит!А.Ш.:Этот Дом – одна сплошная мистика и тайна, начиная с планировки (Дом снаруживыглядит одноэтажным, а на самом деле здесь три этажа), и, заканчивая регулярнопроявляющимся на наших фотографиях образом девушки. Я провел в особнякедостаточно много времени: и во время постановки, и во время проката спектакля,поэтому был уверен, что знаю здесь абсолютно все комнаты, залы и переходы. Нопри этом однажды заблудился. Сам не понял, как это произошло, но – факт! Это,действительно, мистический Дом, здесь всегда спиной ощущаешь чье-топрисутствие.В спектакле трисюжетных линии, три разных маршрута, по которым зрители двигаются вместе сартистами. Создать не просто сценарий, а своеобразный квест, выверенный посекундам маршрут для каждой из трех групп – это очень серьезный труд.Расскажите, как создавался сценарий и сам спектакль, и в чем его особенность,отличие от других иммерсивных постановок.С.С.:Инициатором иммерсивной постановки в усадьбе А.К. Поливанова являетсяРегиональный общественный фонд социально-правовой защиты отечественногоархитектурного наследия. Именно при участии Фонда проходила реставрацияособняка – объекта культурного наследия. А уже после реставрации возник вопрособ его использовании и популяризации. Президентом Фонда Натальей Залюбовской посогласованию с Министерством культуры было принято решение о том, что это будеттеатрально-зрелищная площадка, а не очередной ресторан или гостиница на базеобъекта культурного наследия. Тогда появилась идея постановки иммерсивногоспектакля. Когда мы с Агатой Вавиловой (режиссером и сценаристом спектакля. –Прим. автора) работали над идеей, то перебрали десятки классических сюжетов,ведь большинство иммерсивных постановок имеют в своей основе известныйлитературный источник. Но ни одна история стопроцентно не ложилась…И тогдапришла мысль, что для этого Дома нужно придумать особый, авторский сюжет,исходя из атмосферы и магии именно этого места. Дом оказался лучшимвдохновителем. Сначала появилась идея, что все должно начаться со свадьбы.Именно поэтому сейчас гости, которые покупают билет, получают на почтуприглашение на свадьбу. Кстати, для написания текста приглашения мы привлекаликаллиграфа-историка. И уже потом, написанный им текст был оцифрован. Когда мычетко поняли, с чего начнем, стали появляться идеи для развития и переплетениясюжетных линий.О.Р.:Да, в спектакле сложная логистика трех групп, и я до сих пор поражаюсь, наскольковсе гениально продумано. Надо отдать ребятам должное, потому что создание трехразных маршрутов со своей историей при наличии общего начала и финала – оченьсложная задача. В этом и есть отличие нашего проекта от других спектаклейиммерсивного формата: в какой бы группе ты ни оказался – всегда поймешьосновной сюжет. А вот герои в каждой маске раскрываются по-разному.А.Ш.:Я знаю, что распределение маршрутов было одним из самых сложных моментов вподготовке спектакля. И логистика является одним из его неоспоримых достоинствв числе других, как то: авторская история, музыка и сам мистический Дом.Сначала была длительная подготовка, потом – репетиции. Но составить грамотнуюлогистику и все отрепетировать – это одно, а вот то же самое, но уже с работойна зрителя – совсем другое. Есть много факторов, влияющих на то, чтобы всесработало: это слаженная работа всех артистов в определенных сценах,координация передвижения групп по локациям, ну, и непосредственно, зрители,которые пришли в этот день на спектакль. Ведь иногда гости очень шустропередвигаются по Дому, а бывает, что проводникам приходится всех подгонять.Почему, как вам кажется,иммерсивные шоу сегодня переживают бум?С.С.:Сегодня театр постоянно ищет новые формы, новые способы привлечения зрителя взалы. По статистике, только один процент москвичей регулярно ходит в театр.Поэтому продюсеры, режиссеры постоянно в поиске. Сейчас очень популярныкомпьютерные игры, позволяющие человеку стать участником событий, в которых онникогда не примет участие в реальной жизни. А почему бы и театру не датьзрителю такую возможность? Ведь каждый хоть раз в жизни хотел стать героемкакой-нибудь книги или фильма. В иммерсивном театре зритель вдруг оказываетсявнутри спектакля, а не сторонним зрителем. Мне кажется, это именно то, чтонеобходимо современному зрителю. При этом, иммерсивный театр, в отличие отквеста, не требует от зрителя активных действий.О.Р.:Это интересный формат. Зрителю всегда интересно увидеть чуть больше, чем онивидят на сцене, пройти в закулисье, поближе увидеть эмоции актеров, их реакции.А тут они погружены в действо вместе с актерами. Это всегда манит и завораживает.А.Ш.:В современном мире людям не хватает новых ощущений, эмоций. А иммерсивныеспектакли как раз дают зрителю возможность испытать совершенно новыевпечатления. Вы можете посмотреть сколько угодно кинофильмов, но только здесьпоявляется возможность оказаться в другой эпохе, в другом мире, сбежать от реальности,которая остается где-то снаружи.Дом 1907 названтеатральным сериалом. Постановщики уже начали работать над второй серией? Будетли она сюжетно как-то перекликаться с Домом 1907?С.С.:Обязательно будет продолжение, и главным героем совершенно новой историиостанется Дом. Кстати, совсем скоро мы пригласим зрителей на презентацию новойнебольшой, но очень интригующей и магической серии в рамках нынешнего проекта.Ждите новостей!О.Р.:Могу сказать точно, что у Дома будет новая жизнь и новая история.А.Ш.:Вторая серия точно будет, и героем новой истории останется Дом.