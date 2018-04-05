В конкурсе приняли участие сотрудники уголовного розыска территориальных органов МВД России и сотрудников подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, регионального УМВД.

4 апреля 2018 года на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области прошел Областной этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска территориальных органов МВД России и сотрудников подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, УМВД России по Владимирской области.По итогам конкурса компетентное жюри определило победителей.Среди сотрудников уголовного розыска места распределились следующим образом:В общем зачете первое место занял Илья Крупкин (МО МВД России «Муромский»), второе место у Марата Баламерзаева (ОМВД России по Камешковскому району) и третье место досталось Анатолию Машинину (ОМВД России по Юрьев-Польскому району).Победителем в номинации «огневая подготовка» стал Максим Мосягин (ОМВД России по Петушинскому району), «медицинская подготовка» - Зоя Родина (ОМВД России по Кольчугинскому району), «физическая подготовка» - Владимир Тимофеев (ОМВД России по Собинскому району), лучшим в «служебной подготовке» стал Илья Крупкин (МО МВД России «Муромский»), в «технико-криминалистичекой подготовке» - Анатолий Машинин (ОМВД России по Юрьев-Польскому району).Среди сотрудников подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите регионального УМВД места распределились следующим образом:В общем зачете первое место занял Иван Шканов, второе место у Алексея Павлова и третье место – у Василия Карпова.Победителем в номинации «огневая подготовка» стал Иван Шканов, «физическая подготовка» - Василий Карпов, «огневая подготовка» - Алексей Павлов, «технико-криминалистическая» - Дмитрий Тарасенко, «медицинская подготовка» - Яна Носова.Заключительный этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска на звание «Лучший по профессии» пройдет в июне 2018 года в Омской академии МВД России, а среди сотрудников подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, территориальных органов МВД России в сентябре 2018 года в Краснодарском университете МВД России.