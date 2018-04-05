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<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-v-chexii-vypustili-krasivoe-elektrokupe-v-retrostile-i-eto-ne-skoda.html" target="_blank">В Чехии выпустили красивое электрокупе в ретростиле (и это не Skoda)</a> - В Чехии появился новый автопроизводитель. Небольшая компания MW Motors представила необычный электромобиль, сделанный в ретростиле, под названием Luka EV. Его силовая установка не отличается феноменальной мощностью, но в этом автомобиле явно важно другое.