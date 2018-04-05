13 апреля 2018 года в Московском Доме Музыки состоится творческий вечер Андрея Сергеевича Кончаловского, режиссера театра и кино, сценариста, продюсера, Народного артиста России – Чехов в моей жизни.

13 апреля 2018 года в Московском Доме Музыки состоится творческий вечер АндреяСергеевича Кончаловского, режиссера театра и кино, сценариста, продюсера,Народного артиста России – "Чехов в моей жизни".Для Кончаловского, в творческой биографии которого несколько спектаклей ихудожественных фильмов по пьесам Антона Павловича, Чехов "неисчерпаем", сколькобы он к нему ни обращался. Всякий раз он видит в нем что-то ранее не замеченное, непочувствованное, не открытое. И это два разных режиссера, два разных человека –тот, который снял фильм "Дядя Ваня" в 1970 и тот, кто поставил одноименныйспектакль почти через сорок лет.Тонкое, глубокое и одновременно ясное исследование Кончаловского"Чехов в моей жизни"будет проиллюстрировано фрагментами из фильмов и спектаклей "ДядяВаня", "Три сестры", "Вишневый сад", документальными съемками и архивными фото.В течение творческого вечера Андрей Кончаловский также приоткроет секреты своейпрофессии, расскажет о "скрытых смыслах", которые посвященный зритель угадываетв его картинах и спектаклях. И, разумеется, режиссер ответит на вопросы зрителей."Чехов вечен, потому что у него нет ответов, а только вопросы.А в великой драматургии всегда есть тайна.Собственно, эту тайну и пытаются разгадать до сих пор,но сделать этого нельзя, как нельзя ответить на вопрос, чтотакое жизнь", – говорит Андрей Кончаловский.