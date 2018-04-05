13 апреля 2018 года в Московском Доме Музыки состоится творческий вечер Андрея
Сергеевича Кончаловского, режиссера театра и кино, сценариста, продюсера,
Народного артиста России – Чехов в моей жизни.
13 апреля 2018 года в Московском Доме Музыки состоится творческий вечер Андрея
Сергеевича Кончаловского, режиссера театра и кино, сценариста, продюсера,
Народного артиста России – "Чехов в моей жизни".
Для Кончаловского, в творческой биографии которого несколько спектаклей и
художественных фильмов по пьесам Антона Павловича, Чехов "неисчерпаем", сколько
бы он к нему ни обращался. Всякий раз он видит в нем что-то ранее не замеченное, не
почувствованное, не открытое. И это два разных режиссера, два разных человека –
тот, который снял фильм "Дядя Ваня" в 1970 и тот, кто поставил одноименный
спектакль почти через сорок лет.
Тонкое, глубокое и одновременно ясное исследование Кончаловского"Чехов в моей жизни"
будет проиллюстрировано фрагментами из фильмов и спектаклей "Дядя
Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад", документальными съемками и архивными фото.
В течение творческого вечера Андрей Кончаловский также приоткроет секреты своей
профессии, расскажет о "скрытых смыслах", которые посвященный зритель угадывает
в его картинах и спектаклях. И, разумеется, режиссер ответит на вопросы зрителей.
"Чехов вечен, потому что у него нет ответов, а только вопросы.
А в великой драматургии всегда есть тайна.
Собственно, эту тайну и пытаются разгадать до сих пор,
но сделать этого нельзя, как нельзя ответить на вопрос, что
такое жизнь", – говорит Андрей Кончаловский.