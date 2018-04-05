Заходит посетитель в бар, садится за стол, подзывает бармена, дает ему 1000 баксов и говорит:
- Мне 100 водки и гимназистку.
Бармен:
- Водка есть, гимназистки нет. У нас только взрослые шлюхи.
Через некоторое время.
(П) дает (Б) 3000 баксов.
- Мне 300 водки и гимназистку.
- Водка есть, гимназистки нет. Я-же уже говорил у нас только взрослые шлюхи.
Через некоторое время.
(П) дает (Б) 10000 баксов.
- Мне жбан водки и гимназистку.
И начинает барабанить по стойке бить стопари и кидаться стульями.
(Б) бежит на кухню, находит там только жирную потную повориху и говорит ей:
- Там клиент невменяемый гимназистку требует, помоги пожалуйста.
Повориха выходит в зал и говорит:
- Кому здесь тр*хаться хочется, давай по быстрому, а то я в гимназию опаздываю?
еще анекдот!