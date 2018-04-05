05.04.2018

2018-04-05 10:45:40

В Иркутске на уроке школьник ударил ножом в спину одноклассника

В школе Ленинского района Иркутска во время урока сидящий на задней парте девятиклассник играл со складным ножом, после чего внезапно пырнул в спину товарища. Полученное школьником ранение не опасно, мальчику оказана медицинская помощь, передает .