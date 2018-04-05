Киржачская народная дружина содействия безопасности дорожного движения стала победителем областного конкурса в одной из номинаций.

В начале апреля в зале заседаний администрации Киржачского района прошла торжественная церемония награждения добровольцев народной дружины ГИБДД Киржачского района, которая признана лучшей дружиной содействия безопасности дорожного движения в регионе.В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции Отд МВД России по Киржачскому району полковник полиции Алексей Сергеев, командир ОВ ДПС Отд МВД России по Киржачского района капитан полиции Вячеслав Самохвалов, представители администрации района.Выступая перед собравшимися, полицейские отметили, что дружинники активно участвуют в различных массовых мероприятиях, помогая правоохранителям обеспечивать порядок на дорогах города и района, выявлять правонарушителей и преступников.Далее состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков заместителю командира ДНД ГИБДД Киржачского района Рахманюк Родиону Васильевичу, а также Морозову Сергею, Растворову Сергею и Никонову Сергею.Гости мероприятия поздравили представителей дружины и выразили надежду, что их ряды и дальше будут пополняться единомышленниками, которым небезразличны проблемы безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.Родион Рахманюк, заместитель командира дружины, заверил присутствующих, что дружинники ГИБДД Киржачского района являются людьми с активной гражданской позицией, которые готовы и дальше способствовать обеспечению безопасности на дорогах города и района.