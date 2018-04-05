Дети будут ходить на уроки в другое учебное заведение

В костромской школе №3 обвались часть фасада.Инцидент произошел во время весенних каникул. Со следующей недели - с 9 апреля - дети будут заниматься в школе №37. Пока у учеников организовано дистанционное обучение. В их родной школе работает строительная бригада.Специалисты укрепляют и восстановаливают фасад. Также строители меняют балки и усиливают перекрытия. По мнению учителей, инцидент мог произойти из-за протечки. На ремонт уйдет не меньше месяца.