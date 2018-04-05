По данным следствия, ночью 24 января текущего года мама, услышав, что месячная дочка заплакала, забрала ее к себе и стала кормить грудью.

В Муроме завершено расследование уголовного дела по факту смерти новорожденного. По данным следствия, ночью 24 января текущего года мама, услышав, что месячная дочка заплакала, забрала ее к себе и стала кормить грудью. Однако во время кормления она уснула, а когда очнулась, девочка уже не дышала. Прибывшие на место врачи констатировали смерть новорожденной. Смерть малышки наступила в результате асфиксии, вызванной перекрытием дыхательных путей.Известно, что это был пятый ребенок в семье. Родилась девочка в декабре прошлого года. Семья с достаточно низким материальным достатком проживает в частном домовладении с частичными удобствами. Родители ко всем детям старались проявлять заботу и внимание.Следователем СК России проинформированы уполномоченные органы о потребности применения дополнительных мер к обеспечению семейного благополучия.Одновременно, в медицинское учреждение внесено представление с требованием о проведении мероприятий по соблюдению правил безопасности при обращении с новорожденными детьми, и в частности, об опасностях неправильного кормления малышей.Отметим, за два года при аналогичных обстоятельствах в регионе погибло трое малышей.