Сотрудники Госавтоинспекции Гусь-Хрустального совместно с объединением школьников провели акцию «Сохрани жизнь! Сообщи о пьяном водителе в полицию»

Водитель в нетрезвом состоянии представляет большую опасность для участников дорожного движения, что зачастую приводит к дорожно-транспортному происшествию. Это серьезная проблема, которая ведёт к очень страшным последствиям и которая должна искореняться.В 2017 году на территории города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района произошло 146 ДТП, при которых погибло 18 и ранено 193 человека. По вине пьяных водителей произошло 40 ДТП. Статистика остается трагической. По итогам трех месяцев 2018 года на территории города и района уже произошло 22 аварии, в которых 5 человек погибли и 34 участника получили травмы. С участием пьяных водителей произошло 6 автопроисшествий.В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в рамках проведения профилактических мероприятий «Общественный патруль» 4 апреля 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции совместно с представителями из Российского объединения школьников провели акцию «Сохрани жизнь! Сообщи о пьяном водителе в полицию».Во время мероприятий сотрудники ГИБДД вместе с представителями общественности провели разъяснительные беседы с участниками дорожного движения о недопущении управления транспортным средством в состоянии опьянения, вручили водителям памятки и буклеты, в которых напомнили о влиянии алкоголя на организм человека за рулем, последствиях нетрезвого вождения и обязанности соблюдения правил дорожного движения, а так же вручали водителям и пешеходам тематические листовки с контактными телефонами, по которым можно сообщить о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем. Любую оперативную информацию Вы можете сообщить круглосуточно по телефонам: 02, а также по телефонам подразделений Госавтоинспекции области. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь.