Сотрудники полиции установили, что 33-летняя москвичка организовала фиктивную постановку на учет 15 иностранных граждан...

Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по району Ивановское выявили факт нарушения миграционного законодательстваВ ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции установили квартиру, расположенную на Челябинской улице, где 33-летняя собственница жилья организовала фиктивную постановку на учет 15 иностранных граждан, которые фактически по указанному адресу не проживали.По данному факту подразделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495)965-29-73