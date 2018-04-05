Полицейские напомнили о вреде употребления несовершеннолетними алкоголя и наркотических средств, о недопустимости пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время на улицах и в общественных местах...

В рамках операции «Дети России» инспектор отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по району Южное Медведково майор полиции Виктория Эрендженова и старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ЛУ МВД России на железнодорожной станции Москва-Ярославская майор полиции Наталья Маринина встретились с родителями учащихся ГБОУ «Школа № 1568 им. Пабло Неруды».Виктория Эрендженова напомнила о вреде употребления несовершеннолетними алкоголя и наркотических средств, о недопустимости пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых. Она разъяснила порядок наступления уголовной и административной ответственности в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста, а также рассказала об ответственности, предусмотренной законодателем в отношении родителей либо законных представителей.Особое внимание было обращено на роль семьи в формировании личности, защиты подростка от негативного влияния улицы, становление его внутреннего мира и ценностных ориентиров. Полицейские напомнили присутствующим, что объяснение норм поведения своим детям является первостепенной обязанностью родителей и ключом к безопасности и законопослушному поведению подростков. И здесь наиболее грамотным методом обучения становится личный пример родителей.Родители школьников внимательно слушали рекомендации полицейских и получили подробные ответы на все интересующие вопросы.В завершение мероприятия был показан короткометражный фильм «Дорога длиною в жизнь».Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29