В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Дети России» инспекторы отделения по делам несовершеннолетних пришли в гости к старшеклассникам...

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Дети России» инспекторы отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Южное Медведково майор полиции Виктория Эрендженова, Римма Лукьянчикова и оперуполномоченный Отдела по контролю за оборотом наркотиков лейтенант полиции Оксана Мусатова пришли в гости к старшеклассникам ГБОУ «Школа № 1568 им. Пабло Неруды» Структурное подразделение №4.Полицейские призвали учащихся вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. С примерами из жизни они рассказали о воздействии наркотических средств на организм подростка, о последствиях употребления курительных смесей. Особое внимание было акцентировано на физическом и психологическом состоянии человека после начала употребления наркотиков.Помимо этого сотрудники полиции довели до подростков информацию об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ и их немедицинское потребление, а также к каким последствиям может привести желание заработать на распространении наркотических средств.В завершении мероприятия школьникам был показан тематический фильм.Пресс-служба УВД по СВАО(495)616-06-29