В ходе проведения обыска в квартире, где проживал задержанный, полицейские обнаружили и изъяли 2 пакета с героином, общей массой около 400 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.При патрулировании территории в 16 микрорайоне сотрудники полиции обратили внимание на пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Полицейские попросили мужчину остановиться, но тот заметно занервничал и что-то выбросил из карманов под рядом стоящую машину. 26-летний уроженец ближнего зарубежья был задержан, а на место происшествия вызвана оперативно-следственная группа.В ходе осмотра под автомобилем полицейские обнаружили и изъяли 8 свертков с веществом неизвестного происхождения. При личном досмотре мужчины в рюкзаке был обнаружен аналогичный сверток. Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятый материал является наркотическим средством – героином.В ходе проведения обыска в квартире, где проживал задержанный, полицейские обнаружили и изъяли 2 пакета с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 400 грамм.По данному факту следственным управлением УВД Зеленограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31