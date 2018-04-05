ондонский Вест Хэм не собирается приобретать нападающего Краснодара и сборной России. Ранее сообщалось, что Вест Хэм готов заплатить за 27-летнего нападающего 15 миллионов фунтов. Федора Смолова

Лондонский "Вест Хэм" не собирается приобретать нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова. Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" готов заплатить за 27-летнего нападающего 15 миллионов фунтов."Спорт-Экспресс", сославшись на британскую прессу сообщил, что в планы "Вест Хэма" не входит покупками Федора Смолова, ни другого нападающего. Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес попросил руководству клуба усилить среднюю линию.Ранее неоднократно появлялась информация об интересе "Вест Хэма" к лучшему бомбардиру двух последних чемпионатов России. Называлась и приблизительная цена российского нападающего – от 12 до 15 миллионов фунтов стерлингов.