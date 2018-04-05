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<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-vizit-k-neplatelshhikam.html" target="_blank">Визит к неплательщикам</a> - В рейд по неплательщикам. Судебные приставы пожаловали в гости к собственникам, которые должны управляющим компаниям. Не платят жители за содержание и ремонт. Чтобы наверняка застать граждан дома с визитом пришли с утра пораньше. И многих застали. Скажется ли общение с приставами на платёжеспособности нерадивых потребителей коммунальной услуги? Подробности в материале Алексея Дудина.