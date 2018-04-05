В период с декабря 2017 по март текущего года молодые люди грабили женщин на улицах Владимира.

В конце марта текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру задержаны двое ранее судимых жителей Владимирской области. Молодые люди, 19 и 20 лет, подозреваются в совершении серии грабежей на территории областного центра.Установлено, что в период с декабря 2017 по март текущего года задержанные, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершали грабежи на улицах Владимира. Для совершения преступлений подозреваемые выбирали улицы с плохим освещением. Выбрав место, злоумышленники выслеживали женщин, вырывали из их рук сумки и скрывались. В дальнейшем подозреваемые забирали деньги, а сумки с ненужным им содержимым выбрасывали. Ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил 50 тысяч рублей.Сотрудниками полиции была проведена серьезная работа по установлению личностей грабителей и их местонахождения.Полицейскими доказана причастность одного из фигурантов к четырем эпизодам противоправной деятельности. Также собрана доказательственная база, подтверждающая совершение задержанными еще одного грабежа в составе группы.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж).В настоящее время один из фигурантов заключен под стражу, второму избрана мера пресечения виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается. Проводится проверка на причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.