В период с декабря 2017 по март текущего года молодые люди грабили женщин на улицах Владимира.
В конце марта текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру задержаны двое ранее судимых жителей Владимирской области. Молодые люди, 19 и 20 лет, подозреваются в совершении серии грабежей на территории областного центра.
Установлено, что в период с декабря 2017 по март текущего года задержанные, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершали грабежи на улицах Владимира. Для совершения преступлений подозреваемые выбирали улицы с плохим освещением. Выбрав место, злоумышленники выслеживали женщин, вырывали из их рук сумки и скрывались. В дальнейшем подозреваемые забирали деньги, а сумки с ненужным им содержимым выбрасывали. Ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил 50 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции была проведена серьезная работа по установлению личностей грабителей и их местонахождения.
Полицейскими доказана причастность одного из фигурантов к четырем эпизодам противоправной деятельности. Также собрана доказательственная база, подтверждающая совершение задержанными еще одного грабежа в составе группы.
Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж).
В настоящее время один из фигурантов заключен под стражу, второму избрана мера пресечения виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается. Проводится проверка на причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.