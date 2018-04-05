В программе - выставка, концерт, мастер-классы, встречи с православной молодежью, церковно-научные чтения, круглый стол и форум воскресных школ.
<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-vo-vladimire-projdet-pasxalnyj-festival.html" target="_blank">Во Владимире пройдет Пасхальный фестиваль</a> - В программе - выставка, концерт, мастер-классы, встречи с православной молодежью, церковно-научные чтения, круглый стол и форум воскресных школ.
[url=http://33live.ru/novosti/05-04-2018-vo-vladimire-projdet-pasxalnyj-festival.html]Во Владимире пройдет Пасхальный фестиваль[/url] - В программе - выставка, концерт, мастер-классы, встречи с православной молодежью, церковно-научные чтения, круглый стол и форум воскресных школ.