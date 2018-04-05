Восточный вестибюль станции метро Фили в Москве в субботу и воскресенье будет закрыт для проведения монтажных работ.

Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции. В обычном режиме станция заработает с понедельника, 9 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.Работы будут проводить в выходные, когда пассажиропоток на станции минимален. Если в будни станцией пользуются в среднем 24 тысячи человек, то в выходные их всего 9,5 тысячи.