Известный скандальный актер Алексей
Панин устроил бесплатное шоу для судебных приставов. Он всеми силами старался спасти
от ареста свою машину.
Известный скандальный актер Алексей
Панин устроил бесплатное шоу для судебных приставов. Он всеми силами старался спасти
от ареста свою машину.
"Гастроли" Панин давал
прямо на улице, когда его автомобиль попытались забрать сотрудники
соответствующих органов. Испугавшийся такого поворота артист принялся
играть, словно на сцене.
Алексей
стал неистово кричать, сославшись на боль. Правда, в чем именно проблема, он
так и не уточнил. "Я ничего не слышу от боли, мне очень больно. Я ко врачу
съезжу, а потом мы будем разбираться... А-а-а! Не мучайте меня!", – кричал
актер.
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