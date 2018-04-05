Известный скандальный актер Алексей Панин устроил бесплатное шоу для судебных приставов. Он всеми силами старался спасти от ареста свою машину.

Известный скандальный актер АлексейПанин устроил бесплатное шоу для судебных приставов. Он всеми силами старался спастиот ареста свою машину."Гастроли" Панин давалпрямо на улице, когда его автомобиль попытались забрать сотрудникисоответствующих органов. Испугавшийся такого поворота артист принялсяиграть, словно на сцене.Алексейстал неистово кричать, сославшись на боль. Правда, в чем именно проблема, онтак и не уточнил. "Я ничего не слышу от боли, мне очень больно. Я ко врачусъезжу, а потом мы будем разбираться... А-а-а! Не мучайте меня!", – кричалактер.Материал дополняется