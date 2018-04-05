Продюсер Яна Рудковская, конечно, и подумать не могла, каким скандалом обернется ее совместное интервью с 5-летним сыном. Сашу наказываем, когда он себя плохо ведет. Забираем игрушки, ставим в угол, – уверяла Рудковская. Сам ребенок при этом добавил, что иногда ему достается ремнем, а также он бывает в темной комнате за то, что неправильно ведет себя с няней или с кем-то из детей в академии. В итоге британский таблоид Daily Mail выпустил материал под заголовком Российская миллионерша призналась, что избивает сына-вундеркинда ремнем и запирает в темном шкафу, чтобы он стал лучшим фигуристом в мире.

Продюсер Яна Рудковская, конечно, и подумать не могла, каким скандалом обернется ее совместное интервью с 5-летним сыном. Сашу наказываем, когда он себя плохо ведет. Забираем игрушки, ставим в угол", – уверяла Рудковская. Сам ребенок при этом добавил, что иногда ему достается ремнем, а также он бывает в темной комнате "за то, что неправильно ведет себя с няней или с кем-то из детей в академии". В итоге британский таблоид Daily Mail выпустил материал под заголовком "Российская миллионерша призналась, что избивает сына-вундеркинда ремнем и запирает в темном шкафу, чтобы он "стал лучшим фигуристом в мире".Журналисты оборвали Рудковской телефон – неужели, мол,она, действительно бьет ребенка. И продюсер была вынуждена оправдываться. "Сегодняшний ньюсмейкер Саняответил британской "Daily Mail" и всей западной прессе , а также к сожалению и российским СМИ о его жстком воспитании, в легкой непринуждённой форме во время съёмочного процесса, – написала Яна на своей странице в социальной сети Instagram. – Скорей всего западным СМИ не знакомо, что "Устами младенца глаголет истина", а вот нашим журналистам надо сначала разобраться и не воспринимать все в буквальном смысле, и уж тем более утрировать все на свой лад и на свой изощренный ум, тем более по отношению к своим соотечественникам"."Я уверена, что наказывать детей категорически запрещено, если мы хотим, чтобы из них выросли счастливые взрослые, без психологических проблем и с адекватной самооценкой, – пояснила эту ситуацию Dni.Ru детский психолог Мария Фурсова. – Очень хорошо сейчас видно, что несколько предыдущих поколений выросли на отцовских ремнях. У современных людей редко прослеживается способность быть счастливыми. Человек, выросший на наказаниях, научается делать что-то не для того, чтобы ему было хорошо, а для того, чтобы ему не было плохо. В этом, согласитесь, большая разница. Современные люди зачастую вообще не понимают, чего хотят от жизни, руководствуясь в своих поступках мнимыми страхами. Страх – это далеко не самое хорошее чувство, которое должен испытывать человек"."Как детский психотерапевт я уверена, что наказывать детей категорически запрещено, если мы хотим, чтобы из них выросли счастливые взрослые, без психологических проблем и с адекватной самооценкой. Очень хорошо сейчас видно, что несколько предыдущих поколений выросли на отцовских ремнях. У современных людей редко прослеживается способность быть счастливыми. Человек, выросший на наказаниях, научается делать что-то не для того, чтобы ему было хорошо, а для того, чтобы ему не было плохо. В этом, согласитесь, большая разница. Современные люди зачастую вообще не понимают, чего хотят от жизни, руководствуясь в своих поступках мнимыми страхами. Страх – это далеко не самое хорошее чувство, которое должен испытывать человек", уверяет детский психолог.Согласен с такой позицией и врач-психотерапевт Анна Куликова. "Мы в нашей практике очень часто встречаем детишек, которых очень сильно любят родители, которые вот как будто бы залюбленные и у них нет здоровых правил, здоровых границ. Поэтому, когда родительская фигура перестает быть для человечка авторитетной, это тоже может привести к дальнейшим таким заболеваниям как алкоголизм, наркомания, эгоцентризм, то есть то что действительно может очень сильно повлиять на формирование будущего ребенка", – заявил специалист Dni.Ru.