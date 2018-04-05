Внук легендарной исполнительницы Эдиты Пьехи Стас сделал заявление. Он сообщил, что болезнью, которой страдает певица, переболели все члены семьи.

Внук легендарной исполнительницы Эдиты Пьехи Стас сделал заявление. Он сообщил, что болезнью, которой страдает певица, переболели все члены семьи.Встревоженные журналисты связались с популярным исполнителем Стасом Пьехой, чтобы узнать о состоянии его госпитализированной бабушки Эдиты Пьехи. Тот постарался успокоить работников СМИ. "ОРЗ, ее состояние под контролем", – коротко отметил певец. Впрочем, как оказалось, этим заболеванием, которое может оказаться весьма коварным и серьезным, переболели все члены семьи, компетентно сообщает РЕН ТВ.Напомним, накануне, 4 апреля, появилась информация о срочной госпитализации 80-летней Эдиты Пьехи. Утверждалось, что легендарную исполнительницу увезли в больницу с воспалением легких. Особо пронырливые журналисты умудрились взять комментарий у самой артистки.Эдита призналась, что ситуация не столь опасна, однако не все так просто. Она заявила, что у нее обострился бронхит. Тем не менее, исполнительница не теряет присутствия духа. Однако очевидно, что в 80 лет даже запущенный бронхит может представлять серьезную опасность.В последнее время Эдита Пьеха страдает из-за проблем со здоровьем. Так, в декабре 2016 года артистка поскользнулась и получила серьезную травму, в результате чего пришлось даже отменить концерт. Певица ушибла бедро. К счастью, Пьеха сумела восстановиться.Ранее Dni.Ru писали, что у певицы отказывают ноги. Журналистам удалось выяснить, что даже лежачие полицейские представляют для Пьехи серьезное препятствие. Сообщалось, что звезде очень трудно передвигаться без посторонней помощи.