Звезда шоу Соmеdу Wоmаn Марина Федункив в присущей ей манере высмеяла телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Юмористический Видеоролик мать реального пацана из Перми опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда шоу Соmеdу Wоmаn Марина Федункив в присущей ей манере высмеяла телеведущую и певицу ОльгуБузову. Юмористический Видеоролик "мать реального пацана" из Перми опубликовалана своей странице в Instagram."Ни для кого не секрет,что мы живем в эпоху Ольги Бузовой. Она первая девушка в стране, а я перваяженщина у Толика. Так как в стране Оля Бузова создает все тренды, я тоже решиласоздать свою КПЕПКОовалюту Федрубль. Я предлагаю Оле Бузовой создать общуюплатформу Бузова-Федункив, сокрщенно БуФед", – заявила актриса. По словам Федункив,ее, как женщину амбициозную, не мог не вдохновить смелый проект ОльгиБузовой по созданию собственной криптовалюты."Федрубль —это первая в мире валюта, подкрепленная мукой!С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на моивыступления, так и товары первой необходимости, или просто перекуситьей в дороге", —отметила Федункив. Пользователи соцсетиоценили юмор артистки по достоинству."Марина, давайте большетаких шуток! Смотришь Вас и веришь, в то, что не весь мир сошел с ума вместе сэтой сумасшедшей особой!", "красотка! Супер! Крутяк!", "Марина, вы каквсегда в своем репертуаре, уважаю ваш юмор и вас!", – прокомментировалифолловеры забавный ролик. Ранее телеведущая выступила на пресс-конференции с заявлениемо создании "собственной империи" и презентовала запуск своего токенаBUZCOIN.При этом знаменитость отметила, что тем самым кидает вызов всеммужчинам и бизнесменам. "Все,к чему касается Ольга Бузова, становится золотом", — заявила Бузова.Пока Бузова никак не отреагировала на заявление Федункив. Возможно, артистки станут соперницами, если ведущая "Дома-2" не согласится объединить усилия в борьбе за рынок криптовалюты.