Звезда шоу Соmеdу Wоmаn Марина Федункив в присущей ей манере высмеяла телеведущую и певицу Ольгу
Бузову. Юмористический Видеоролик мать реального пацана из Перми опубликовала
на своей странице в Instagram.
Звезда шоу Соmеdу Wоmаn Марина Федункив в присущей ей манере высмеяла телеведущую и певицу Ольгу
Бузову. Юмористический Видеоролик "мать реального пацана" из Перми опубликовала
на своей странице в Instagram.
"Ни для кого не секрет,
что мы живем в эпоху Ольги Бузовой. Она первая девушка в стране, а я первая
женщина у Толика. Так как в стране Оля Бузова создает все тренды, я тоже решила
создать свою КПЕПКОовалюту Федрубль. Я предлагаю Оле Бузовой создать общую
платформу Бузова-Федункив, сокрщенно БуФед", – заявила актриса. По словам Федункив,
ее, как женщину амбициозную, не мог не вдохновить смелый проект Ольги
Бузовой по созданию собственной криптовалюты.
"Федрубль —
это первая в мире валюта, подкрепленная мукой!
С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои
выступления, так и товары первой необходимости, или просто перекусить
ей в дороге", —
отметила Федункив. Пользователи соцсети
оценили юмор артистки по достоинству.
"Марина, давайте больше
таких шуток! Смотришь Вас и веришь, в то, что не весь мир сошел с ума вместе с
этой сумасшедшей особой!", "красотка! Супер! Крутяк!", "Марина, вы как
всегда в своем репертуаре, уважаю ваш юмор и вас!", – прокомментировали
фолловеры забавный ролик. Ранее телеведущая выступила на пресс-конференции с заявлением
о создании "собственной империи" и презентовала запуск своего токена
BUZCOIN.
При этом знаменитость отметила, что тем самым кидает вызов всем
мужчинам и бизнесменам. "Все,
к чему касается Ольга Бузова, становится золотом", — заявила Бузова.
Пока Бузова никак не отреагировала на заявление Федункив. Возможно, артистки станут соперницами, если ведущая "Дома-2" не согласится объединить усилия в борьбе за рынок криптовалюты.