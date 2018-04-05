Более сотни исков за отсутствие счётчиков газового отопления. Компания «Газпром газораспределение Владимир» обратилась в суд, чтобы обязать собственников жилья установить приборы учёта. По федеральному закону об энергосбережении это нужно было сделать до начала 2015 года. Всего в нашей области компания выявила около 6 тысяч случаев безучётного использования газа для отопления жилья.

05.04.2018Более сотни исков за отсутствие счётчиков газового отопления. Компания Газпром газораспределение Владимир обратилась в суд, чтобы обязать собственников жилья установить приборы учёта. По федеральному закону об энергосбережении это нужно было сделать до начала 2015 года. Всего в нашей области компания выявила около 6 тысяч случаев безучётного использования газа для отопления жилья. Кстати, по одному из исков уже принято положительное решение. Это значит, что собственник вовремя не установивший прибор учёта, всё же обзаведётся необходимым прибором. Только устанавливать его будет ресурсоснабжающая организация, а он должен будет компенсировать ей затраты и ещё оплатить судебные издержки - 6 тысяч рублей.Метки: общество, собственники, счётчики, газ, Газораспределение, суд, издержки