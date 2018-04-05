Ситуация вокруг отравленного в начале марта в Солсбери
бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля продолжает обрастать новыми подробностями. На
днях дочь предателя Юлия, отравленная вместе с ним, заговорила, сообщив, что
они с отцом идут на поправку. По всей видимости, ситуация развивается совсем не
так, как хотел бы Лондон. Мучеников из Скрипалей сделать не удалось, а ведь их смерть могла быть
очень выгодна Соединенному Королевству.
Ситуация вокруг отравленного в начале марта в Солсбери
бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля продолжает обрастать новыми подробностями. На
днях дочь предателя Юлия, отравленная вместе с ним, заговорила, сообщив, что
они с отцом идут на поправку. По всей видимости, ситуация развивается совсем не
так, как хотел бы Лондон. "Мучеников" из Скрипалей сделать не удалось, а ведь их смерть могла быть
очень выгодна Соединенному Королевству.
Юлия Скрипаль выступила с первым после отравления
заявлением 5 апреля. Она сказала, что очнулась неделю назад, и чувствует себя лучше. Более того, девушка собирается обратно в Россию. Идет на
поправку и отравленный шпион.
В эфире программе 60 минут на телеканале
"Россия-1" прозвучала запись разговора племянницы двойного агента с
его дочерью. "Не волнуйся, мы все здоровы. Меня уже выписывают, папа тоже
здоров, сейчас отдыхает", – сказала Юлия Скрипаль.
Такой поворот событий вряд ли может быть выгодным для
Великобритании. Оставим в стороне бездоказательность обвинений и прочие
моменты. Сосредоточимся на главном – на том, ради чего, пожалуй, и был устроен
весь этот цирк: какую пользу Лондон получил от этого скандала?
Весьма существенную. Во-первых, в очередной раз можно
раскрутить маховик антироссийской истерии, обвинить Москву во всех грехах. Подобный
тренд преобладает на Западе в течение последних нескольких лет, а благодаря
нагнетению отношений с Россией некоторые тамошние политики вполне успешно
сколачивают собственный политический капитал. Да и опять же, с целью
противостояния "российской агрессии" можно выбить как можно больше
финансирования армейским кругам и спецслужбам. А от денежного потока эти ребята
никогда не отказывались.
Во-вторых, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
попала в очень сложное положение из-за Брексита. Выходить из ЕС надо, в конце
концов, такова воля британского народа. Да только рвать с Брюсселем правящие
политические круги в Лондоне не торопятся, чем вызывают справедливое
раздражение немалой части истеблишмента.
И вот здесь скандал с "коварной Россией",
якобы применившей химоружие на территории суверенной страны, пришелся как
нельзя кстати. Для отвлечения внимания избирателей от действительно важных для
страны проблем, а значит и спасение собственного рейтинга – для этого
скандал с бывшим сотрудником ГРУ пришелся как нельзя кстати.
В таком случае смерть Скрипалей, как бы цинично это ни
звучало (что поделать, западная политика – и есть один сплошной цинизм) была бы
Лондону на руку. Тогда можно было бы еще сильнее прокричать про
"российскую агрессию", выслать не 23, а, к примеру, 50 наших
дипломатов, ну и до кучи ввести экономические санкции. Мол, посмотрите, что
творит Россия, давайте с ней пожестче!
Вот только не удалось. Юлия Скрипаль выжила и идет на
поправку. То же самое и с ее отцом. И живые они становятся не только
бесполезными для Лондона, но и опасными. Ведь то, что они могут рассказать о
своем отравлении, способно в итоге сыграть против Лондона и сломать все его
политические интриги.
Что же, подождем, когда начнет говорить отец.
Думается, что главное шоу еще впереди.
Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта
в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии.
Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший
сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок",
разработка которого якобы велась в СССР. Лондон принялся обвинять в случившемся
Москву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.