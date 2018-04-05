Ситуация вокруг отравленного в начале марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля продолжает обрастать новыми подробностями. На днях дочь предателя Юлия, отравленная вместе с ним, заговорила, сообщив, что они с отцом идут на поправку. По всей видимости, ситуация развивается совсем не так, как хотел бы Лондон. Мучеников из Скрипалей сделать не удалось, а ведь их смерть могла быть очень выгодна Соединенному Королевству.

Ситуация вокруг отравленного в начале марта в Солсберибывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля продолжает обрастать новыми подробностями. Наднях дочь предателя Юлия, отравленная вместе с ним, заговорила, сообщив, чтоони с отцом идут на поправку. По всей видимости, ситуация развивается совсем нетак, как хотел бы Лондон. "Мучеников" из Скрипалей сделать не удалось, а ведь их смерть могла бытьочень выгодна Соединенному Королевству.Юлия Скрипаль выступила с первым после отравлениязаявлением 5 апреля. Она сказала, что очнулась неделю назад, и чувствует себя лучше. Более того, девушка собирается обратно в Россию. Идет напоправку и отравленный шпион.В эфире программе 60 минут на телеканале"Россия-1" прозвучала запись разговора племянницы двойного агента сего дочерью. "Не волнуйся, мы все здоровы. Меня уже выписывают, папа тожездоров, сейчас отдыхает", – сказала Юлия Скрипаль.Такой поворот событий вряд ли может быть выгодным дляВеликобритании. Оставим в стороне бездоказательность обвинений и прочиемоменты. Сосредоточимся на главном – на том, ради чего, пожалуй, и был устроенвесь этот цирк: какую пользу Лондон получил от этого скандала?Весьма существенную. Во-первых, в очередной раз можнораскрутить маховик антироссийской истерии, обвинить Москву во всех грехах. Подобныйтренд преобладает на Западе в течение последних нескольких лет, а благодарянагнетению отношений с Россией некоторые тамошние политики вполне успешносколачивают собственный политический капитал. Да и опять же, с цельюпротивостояния "российской агрессии" можно выбить как можно большефинансирования армейским кругам и спецслужбам. А от денежного потока эти ребятаникогда не отказывались.Во-вторых, премьер-министр Великобритании Тереза Мэйпопала в очень сложное положение из-за Брексита. Выходить из ЕС надо, в концеконцов, такова воля британского народа. Да только рвать с Брюсселем правящиеполитические круги в Лондоне не торопятся, чем вызывают справедливоераздражение немалой части истеблишмента.И вот здесь скандал с "коварной Россией",якобы применившей химоружие на территории суверенной страны, пришелся какнельзя кстати. Для отвлечения внимания избирателей от действительно важных длястраны проблем, а значит и спасение собственного рейтинга – для этогоскандал с бывшим сотрудником ГРУ пришелся как нельзя кстати.В таком случае смерть Скрипалей, как бы цинично это низвучало (что поделать, западная политика – и есть один сплошной цинизм) была быЛондону на руку. Тогда можно было бы еще сильнее прокричать про"российскую агрессию", выслать не 23, а, к примеру, 50 нашихдипломатов, ну и до кучи ввести экономические санкции. Мол, посмотрите, чтотворит Россия, давайте с ней пожестче!Вот только не удалось. Юлия Скрипаль выжила и идет напоправку. То же самое и с ее отцом. И живые они становятся не толькобесполезными для Лондона, но и опасными. Ведь то, что они могут рассказать освоем отравлении, способно в итоге сыграть против Лондона и сломать все егополитические интриги.Что же, подождем, когда начнет говорить отец.Думается, что главное шоу еще впереди.Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 мартав бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии.Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывшийсотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок",разработка которого якобы велась в СССР. Лондон принялся обвинять в случившемсяМоскву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.