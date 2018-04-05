Энтузиасты обнаружили предсказания умершего 60 лет назад баварского провидца Алоиза Ирльмайера. Ясновидящий в подробностях описал сценарий третьей мировой войны.

Энтузиасты обнаружили предсказания умершего 60 лет назад баварского провидца Алоиза Ирльмайера. Ясновидящий в подробностях описал сценарий третьей мировой войны.Известно, что во время Второй мировой Ирльмайера заживо похоронили в окопе. Несмотря на это прорицателю удалось выжить, после чего его дар развился до небывалых высот. Баварец часто упоминал дату своейсмерти, при этом радуясь тому, что он не застанет некие страшные события. Толкователи пророчествИрльмайера убеждены, что онточно описал сценарий, по которому будет происходить страшнейшая глобальная катастрофа, а именно Третья мировая война, передает телеканал РЕН ТВ.Прорицатель смог увидеть, что противостояниеначнется на Ближнем Востоке, а позже охватит регион Средиземноморья, затем –Балканы, которые ассоциировались у Ирльмайера с кинжалом в крови. Исходной точкой развития событий ясновидящий считал имеющее важное значение убийство. По его словам, двачеловека убьют третьего, высокопоставленного, что и послужит завязкой к глобальнойвойне.Пророк также говорил о том, что люди,которые переживут глобальные военные действия, в дальнейшем будут жить в мире иблагоденствии. Также в видениях Ирльмайера фигурировало число "889". Однако ни сам баварец , ни толкователи так и не смогли объяснить, что именноэто символизирует.Напомним, Алоиз Ирльмайер занимает особое место среди предсказателей прошлого века, которых было огромное количество. Информацию от высших сил простой строитель, не обладавший богатым воображением, получал через видения. О его особом даре немцы узнали в канун Первой мировой войны, когда он опубликовал свое пророчество в одной из газет. После этого со всех концов страны в Баварию стали стекаться люди, которым требовалась помощь разного рода, – например, найти близких или получить ответ на мучающий вопрос.