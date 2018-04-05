Компания MGM Resorts International записала альбом, посвященный гей-бракам. В сборник вошли композиции нескольких артистов.

Компания MGM Resorts Internationalзаписала альбом, посвященный гей-бракам. В сборник вошли композиции нескольких артистов.Пластинкаполучила название Universal Love ("Универсальная любовь"). Полноценный релизнамечен на 6 апреля.В проекте принялиучастие Боб Дилан,Кеша, St. Vincent и Бен Гиббард. Они исполнили каверы на классические хиты.Песни переделаны так, чтобы треки могли "служить свадебными гимнами для пародного пола".Мужчины пели о мужчинах, а женщины – о женщинах. Так, Дилан спелпесню She’s Funny That Way ("В этом ее чудачество") из "Великого американскогопесенника", сообщает The New YorkTimes. Оригинальная композиция была написана в 1929 году.Проект прокомментировал российскиймузыкант, лидер группы "СерьГа". Он считает, что Боб Дилан принял участие в нем из-за "человеческихпобуждений". Певец признался, что не стал бы участвовать вподобном проекте."Каждый самза себя отвечает… А что у него в голове – кто его знает? Надо за свою головуотвечать. Наверное, у него есть какие-то свои взгляды на все это. Видимо, изкаких-то человеческих побуждений, как ему кажется, он так поступает", – цитируетГаланинаНапомним, в 2016 году легендарному музыканту Бобу Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе. Известно, что некоторые егокомпозиции использовали в США участники движений за гражданские права.