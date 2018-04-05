Компания MGM Resorts International
записала альбом, посвященный гей-бракам. В сборник вошли композиции нескольких артистов.
Компания MGM Resorts International
записала альбом, посвященный гей-бракам. В сборник вошли композиции нескольких артистов.
Пластинка
получила название Universal Love ("Универсальная любовь"). Полноценный релиз
намечен на 6 апреля.
В проекте приняли
участие Боб Дилан,
Кеша, St. Vincent и Бен Гиббард. Они исполнили каверы на классические хиты.
Песни переделаны так, чтобы треки могли "служить свадебными гимнами для пар
одного пола".
Мужчины пели о мужчинах, а женщины – о женщинах. Так, Дилан спел
песню She’s Funny That Way ("В этом ее чудачество") из "Великого американского
песенника", сообщает The New York
Times. Оригинальная композиция была написана в 1929 году.
Проект прокомментировал российский
музыкант, лидер группы "СерьГа". Он считает, что Боб Дилан принял участие в нем из-за "человеческих
побуждений". Певец признался, что не стал бы участвовать в
подобном проекте.
"Каждый сам
за себя отвечает… А что у него в голове – кто его знает? Надо за свою голову
отвечать. Наверное, у него есть какие-то свои взгляды на все это. Видимо, из
каких-то человеческих побуждений, как ему кажется, он так поступает", – цитирует
Галанина
Напомним, в 2016 году легендарному музыканту Бобу Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе. Известно, что некоторые его
композиции использовали в США участники движений за гражданские права.