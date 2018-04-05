Звезда Instagram, 33-летняя Аннет Кэррион скончалась за рулем мотоцикла в Калифорнии. Это произошло через четыре месяца после того, как из жизни ушли ее родители.

Звезда Instagram, 33-летняя АннетКэррион скончалась за рулем мотоцикла в Калифорнии. Это произошло через четыремесяца после того, как из жизни ушли ее родители.Трагедия произошла 31 марта на участке дороги, покоторому Аннет любила ездить, сообщает Ocregister.com. Она была соучредителем мотоциклетной группы подназванием Redline Ravens. За жизнью байкерши в соцсети следилиболее 148 тысяч подписчиков.Один из последних постов девушка посвятила покойномуотцу, которого не стало в возрасте 81 года. Ее матери не стало в возрасте 58лет на следующий день после Дня благодарения.Женщинадолгое время боролась с раком поджелудочной железы и прямой кишки. Отец же умервскоре после нее."После смерти моей мамы четыре месяца назад, сердцемоего отца разбилось. Он был очень подавлен после того, как его жены, с которойон был вместе 35 лет, не стало... И никто не мог составить ему компанию. Его здоровьестало ухудшаться", – написала Аннет. За некотороевремя до этого она опубликовала на YouTube ролик, посвященный матери.