Народный коллектив «Хор русской песни Владимирского Областного Музыкального Колледжа им. А.П. Бородина» выступил на вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Это был первый выпуск второго сезона,

Народный коллектив «Хор русской песни Владимирского Областного Музыкального Колледжа им. А.П. Бородина» выступил на вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Это был первый выпуск второго сезона, вышедший в эфир 4 апреля. Ребята спели песню «Ох, ни за речкою» и получили 100 баллов из 100, то есть, за коллективу отдали голоса все жюри в количестве ста человек.