Управляющий банка ВТБ во Владимирской области Сергей Озерянский провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы в регионе в 2024 году, а также рассказал, как изменилось потребительское поведение владимирцев в период высоких ключевых ставок.

В конце 2023 года правление ВТБ утвердило стратегию развития группы на три года вперед, согласно которой к 2026 году число клиентов банка планируется увеличить до 35 миллионов.Ближе к людямВо Владимирской области идет активная работа в этом направлении. На сегодняшний день клиентами банка являются 176 тысяч владимирцев, это каждый четвертый экономически активный житель. В регионе открыты 12 отделений ВТБ: во Владимире, Муроме, Коврове, Александрове, Гусь-Хрустальном, Вязниках, Кольчугино. Причем в двух последних городах работают так называемые офисы «легкого формата».«Наша цель – сделать банковские продукты доступными для всех жителей региона. И «легкие» офисы как раз отвечают этой цели – компактные отделения можно оперативно открывать даже в небольших населенных пунктах. При этом здесь представлены все основные банковские продукты, а наши специалисты с удовольствием ответят на вопросы по картам, вкладам и кредитам», – отметил управляющий ВТБ во Владимирской области Сергей Озерянский.В тех населенных пунктах, где физических офисов пока нет, действует служба курьерской доставки.«Выездной сервис уже сегодня значительно расширил для населения доступность финансовых продуктов и услуг ВТБ. Это не только доставка продуктов банка, но и возможность получить полноценную консультацию. Сейчас во Владимирской области охват населения курьерским сервисом составляет 60%. В зону доставки входят 56 населенных пунктов», - уточнил Сергей Озерянский.Чаще всего владимирцы заказывают доставку дебетовых карт (38%) и перевод зарплаты (14%). Каждый десятый клиент оформляет накопительные счета и депозиты, 8% – кредитные карты, 8% – обращаются за помощью по подключению программы лояльности. Кроме того, выездные менеджеры помогают оформить платежные стикеры, настроить цифровые сервисы и проконсультировать по другим вопросам.Итоги и перспективы«В первом полугодии потребительская активность жителей Владимирской области росла темпами, сопоставимыми с прошлогодними показателями»,- отметил Сергей Озерянский.А вот с июля рынок розничного кредитования начал «охлаждаться», что объясняется значительным ростом ключевой ставки. Больше всего потеряло ипотечное кредитование. В связи с завершением четырехлетней программы господдержки с низкими ставками его объемы уменьшились на 40%. В 2024 банк выдал жителям региона кредитов на сумму 3,04 млрд. рублей и благодаря этому новоселье смогли отметить более 900 семей.Драйвером кредитования в прошедшем году стали автозаймы. Объем продаж автокредитов банка ВТБ во Владимирской области в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился в 2 раза как в количественном, так и денежном выражении, а портфель показал прирост 178%.Ключевыми факторами роста авторынка стали многочисленные субсидированные программы производителей, увеличение поставок автомобилей из Китая и появление новых брендов, в основном, азиатских.Кстати, как в целом отмечают специалисты, владимирцы стали более грамотно управлять своими финансами. Спрос сместился в сторону коротких кредитов, которые можно быстро погасить без лишних трат на проценты. Этот тезис подтверждается ростом продаж кредитных карт. Так, например, у ВТБ во Владимирской области портфель по кредитным картам в 2024 году вырос на 40%.Также значительно вырос интерес к инвестиционным продуктам (на 40%). Помимо традиционных вкладов, клиенты имеет возможность получать доходы, покупая ценные бумаги и работая на инвестиционном рынке.Ориентирование на семьюЖители Владимирской области в 2024 году показали рекордный рост сбережений на вкладах, сообщил Сергей Озерянский. Общий объём депозитов на счетах в банке достиг 50,64 млрд. рублей, это почти на 30% больше показателей 2023 года. При этом свыше 30% вкладов среднесрочные - от 6 до 12 месяцев. Еще примерно треть – новые вкладчики, которые предпочли ВТБ другим кредитным организациям, не только из-за более выгодных условий по вкладам, но и благодаря дополнительным бонусам. Такие, к примеру, предоставляет сервис «Семейный банк».«Можно с уверенностью сказать, что этот сервис является одним из ключевых конкурентных преимуществ ВТБ на рынке. Если все говорят о клиентоориентированности, то мы говорим о семейной ориентированности», - отметил Сергей Озерянский.Суть программы заключается в том, что клиенты объединяются в группу до шести человек (родители, супруги, дети старше 14 лет, братья, сёстры или даже друзья). У каждого участника группы есть свой отдельный счёт и свои привилегии. «Семейный банк» позволяет объединить все индивидуальные льготы внутри группы, тем самым сэкономить на повседневных тратах и получить дополнительные бонусы.Для СВОИхЕще один новый продукт, представленный ВТБ, карта «СВОИ». Она разработана специально для ветеранов боевых действий, включая а также сотрудников МЧС, УФСИН, Росгвардии. По сути, это электронное удостоверение – удобный аналог бумажной версии нескольких документов, в таком виде он упрощает получение как финансовой, так и нефинансовой поддержки от государства - на него могут зачисляться денежное довольствие и все другие положенные выплаты. «СВОи» станет также дебетовой картой для привычных финансовых операций на каждый день: платежей, переводов, сбережений. Карту можно будет использовать для оплаты проезда на транспорте, получения федеральных и региональных льгот и скидок. Электронное удостоверение «СВОи» бессрочно и действует на территории всей России.Поддержка бизнесаПочти 30 млрд. рублей банк вложил в экономику Владимирской области в виде кредитов и банковских гарантий. Если говорить о структуре кредитного портфеля, то большая часть – свыше 55% - выделена на промышленность и производство. За ними идут предприятия торговли с долей почти 24%. В топ также входят предприятия, занятые в сфере гостиничного бизнеса.На сегодняшний день партнерами банка являются около 7,5 тысяч организаций. Для их удобства и комфорта внедряются новые модели обслуживания, такие как персональный менеджер. Если раньше услуга доступна только крупным и крупнейшим клиентам, сейчас к индивидуальному помощнику может обратиться любой бизнесмен.Персональный менеджер закрепляется за клиентом, становится для него «единым окном» в решении всех вопросов, касающихся финансов, нефинансовых продуктов и обслуживания в банке в целом. Это значительно экономит время и силы предпринимателя: нет необходимости обращаться в разные отделы или звонить в колл-центр, все вопросы можно решить через одного специалиста.Также индивидуальное обслуживание уменьшает вероятность ошибок и задержек в решении вопросов, поскольку клиенту не приходится каждый раз объяснять свою ситуацию новому сотруднику банка.Сергей Озерянский отметил, что в дальнейшем развитие банковских технологий в нашем регионе будет только нарастать. В ближайших планах - разработка и реализация совместных с правительством инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий Владимирской области.В ближайшем стратегическом цикле банк планирует увеличить клиентскую базу среднего и малого бизнеса в 1,5 раза.. Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.