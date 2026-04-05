24 апреля жители Владимирской области смогут присоединиться к акции «Диктант Победы». Главная тема этой акции в этом году — 130-летие со дня рождения выдающегося советского полководца Георгия Жукова.Проверить свои знания можно будет на трёх площадках: во Владимирском Государственном Университете, Владимирском филиале РАНХиГС (ул. Горького, д. 59а) и ВЮИ ФСИН (ул. Большая Нижегородская, д. 67е). Начало — 12:00.Добавим, что акция «Диктант Победы» проходит не только очно, но и дистанционно. Для этого надо зарегистрироваться на официальном .