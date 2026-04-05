Мэрия города обратилась в полицию.

Во Владимире на улице Георгиевской вандалы повредили 17 плафонов уличного освещения, сообщает пресс-служба администрации города.Служба содержания уличного наружного освещения муниципального Центра управления городскими дорогами сразу же отреагировала на это происшествие. Бригады рабочих немедленно приступили к восстановительным работам, чтобы в кратчайшие сроки заменить испорченное имущество и восстановить полноценное освещение на улице Георгиевской.«Подобные действия не только портят облик Владимира, но также наносят и прямой ущерб бюджету города, ведь средства, которые были потрачены на восстановительные работы, могли бы быть направлены на более полезные инициативы, — напомнили в пресс-службе администрации. — Мы осуждаем любые формы проявления вандализма и призываем всех жителей и гостей нашего города бережно относиться к муниципальному имуществу».В мэрии добавили, что все материалы по факту происшествия передадут в правоохранительные органы, чтобы установить причастных лиц и привлечь их к ответственности в соответствии с существующим законодательством.