Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС сегодня утром, 5 апреля. На Огуречной горе в областном центре загорелась сухая трава. Огонь охватил около 100 квадратных метров. В 10.24 пожар был потушен. В пресс-службе МЧС области сообщили, что причина загорания травы устанавливается. Пал на Огуречке – не первый в регионе в этом году. Первый случился в Струнино