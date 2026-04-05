Его пассажир получил травмы. Сам водитель сбежал с места аварии.

В воскресенье, 5 апреля, около 02:30 во Владимире, у дома № 1 по ул. Дворянской, произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.По предварительной информации, водитель мопеда марки «Альфа», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество проезжающей машине. В итоге, произошло столкновение с автомобилем «Хендай», которым управлял 36-летний водитель.После аварии мопед врезался влетел в строительные леса, что установлены вокруг школы № 1.В ДТП пострадал 17-летний пассажир мопеда. Подростка госпитализировали. Очевидцы пишут, у юноши сломана нога.А вот подросток, который управлял мопедом, сбежал с места ДТП. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят проверку по факту случившегося. Также ведётся работа по установлению личности и розыску водителя мопеда.