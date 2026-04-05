Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети Интернет нашли публикации, которые помогли привлечь к ответственности нарушителей ПДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Так, жители Коврова пожаловались на автомобилистов, которые паркуют свои машины вопреки требованиям дорожных знаков. Но в полицию жалоб по данному вопросу не поступало.Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Ковровский» данную информацию проверили. Для устранения нарушений они организовали проведение в течение нескольких дней рейдовых мероприятий, которые были направлены на пресечение нарушений правил стоянки транспортных средств. За две недели полицейские привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ 33 водителя.По инициативе ГАИ данную улицу в ближайшее время внесут в список маршрутов патрулирования передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.Также в ходе мониторинга сети Интернет в одной из соцсетей внимание сотрудников полиции привлёк ещё один пост. Он содержал видеозапись, которая зафиксировала грубое нарушение ПДД неустановленным водителем рейсового автобуса. Если точнее, он нарушил правила обгона и выехал на «встречку» на одной из улиц Мурома.Данный факт в установленном порядке был зарегистрирован в МО МВД России «Муромский». Водителя данного автобуса установили и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. Дополнительно с нарушителем также провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений правил дорожного движения.