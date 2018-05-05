Последний учет радиоактивного вещества проводился в 2004 году. После этого запись о плутонии удалили из базы данных, а сам металл потеряли. До сих пор неизвестно, был ли он утилизирован.

Сотрудники Государственного университета Айдахо в США потеряли кусок оружейного плутония, который находился у них на хранении.Как сообщает Live Science со ссылкой на заявление Комиссии по ядерному регулированию, последний учет радиоактивного вещества проводился в 2004 году. После этого запись о плутонии удалили из базы данных, а сам металл потеряли. До сих пор неизвестно, был ли он утилизирован.Пресс-секретарь Комиссии по ядерному регулированию США Виктор Дрикс не смог подтвердить, что потерянный плутоний не несет никакой угрозы, однако предположил, что причиной "пропажи" является ошибка в записях. Комиссия полагает, что "кусок в итоге оказался на полигоне для радиоактивных материалов".Тем не менее, комиссия хочет оштрафовать университет на 8500 долларов за халатность, передает РИА Новости.Отмечается, что грамма плутония-239 недостаточно, чтобы изготовить ядерную бомбу, однако этого хватит, чтобы создать радиоактивную основу грязной бомбы.