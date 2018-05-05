Глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью украинским СМИ обвинил Россию в том, что она применила новое лазерное оружие против украинских пограничников. По его словам, один из пограничников был поражен новым оружием российских агрессоров.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью украинским СМИ обвинил Россию в том, что она "применила новое лазерное оружие" против украинских пограничников. По его словам, один из пограничников был "поражен новым оружием российских агрессоров"."Это лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза бойцов", и особую опасность оно представляет именно для пограничников, потому что они все время смотрят в приборы, заявил Аваков."Мы принимаем сейчас контрмеры, — сказал глава МВД Украины. — Мы будем ставить фильтры, приборы, надевать соответствующие очки".По его словам, украинская сторона планирует обсудить данную ситуацию на международном уровне, сообщает RT со ссылкой на украинское издание "Сегодня".Это уже не первый случай, когда Украина обвиняет Россию в "применении лазера". В августе 2016 года украинские пограничники уже заявляли, что им якобы выжгли глаза "российским запрещенным лазером".