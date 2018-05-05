Миллионы Россиян готовятся встать в ряды Бессмертного полка 9 мая. Израиль, Словения, Вьетнам, Кувейт... Он уже прошел в нескольких странах, где вспоминали тех, кто с победой дошел до Берлина и тех, кто не вернулся домой.

Миллионы Россиян готовятся встать в ряды "Бессмертного полка" 9 мая. За несколько дней до праздника архивы продолжают работу, помогая найти истории героев той войны, а родные ветеранов достают их фотографии из семейных альбомов. "Бессмертный полк" уже прошел в нескольких странах, где вспоминали тех, кто с победой дошел до Берлина и тех, кто не вернулся домой.Знакомые каждому с детства слова разносятся над центром города Хайфа на севере Израиля. В колонне — тысячи человек и всего несколько десятков ветеранов. Самому молодому из них – 95. Ханнан Ласков ушел на фронт вместе с братьями, а вернулся один."В Сталинграде — месяц, потом на десяти фронтах был. До самого конца войны. Трижды ранен, контужен", — вспоминает Ханан Ласков.Не забыты и те, кто не дожил до этого дня. Над центральной улицей Хайфы плывут портреты солдат и офицеров всех фронтов.Всего же Бессмертный полк в этом году пройдет по улицам трех десятков израильских городов. И впервые 9 мая в стране отметят как государственный праздник."Хор Турецкого" а капелла поет знаменитых "Журавлей" на кладбище в центре словенской столицы Любляны. Мемориал с теми самыми птицами здесь появился два года назад – в память о погибших солдатах.В Словении российские артисты продолжают международный марафон "Песни Победы" и перед концертом возложили цветы к мемориалу.Знакомый мотив звучал и на улицах столицы Кувейта. Поддержать акцию "Бессмертный полк" к российскому посольству пришли несколько сотен человек. Причем, не только наши соотечественники, но и жители стран СНГ.Фронтовыми историями своих близких делились и во Вьетнаме: акция "Бессмертный полк" впервые прошла в городе Хошимин.